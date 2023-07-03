Есть в каждом доме. В Украине официально попал под запрет распространенный товар

Согласно документу, с 1 января 2024 года будет прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть. Также запрещается производство ацетальдегида, в котором ртуть или ее соединения используются в качестве катализатора.

Однако требования Минаматской конвенции о ртути не распространяются на продукцию, необходимую для защиты гражданского населения и использования в военных целях. В документе указано, что присоединение к конвенции не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины.

Применение ртути

Ртуть является тяжелым металлом и широко использовалась в различных отраслях промышленности и научных исследованиях. Однако из-за ее токсичности она стала менее популярной в применении.

Примеры использования ртути:

Ртутные термометры, которые ранее широко применялись в медицине и промышленности. Однако из-за риска отравления и негативного влияния на окружающую среду они были запрещены во многих странах. Современные цифровые термометры безопаснее и стали альтернативой.

Ртуть использовалась в барометрах для измерения атмосферного давления. Однако из-за ее токсичности ее использование постепенно заменили электронными устройствами.

Ртуть применяется в некоторых химических исследованиях в качестве реагента или катализатора.

Она также используется в некоторых электролитических процессах, например в электролизе солей.

Важно отметить, что использование ртути было ограничено или запрещено во многих случаях из-за ее потенциальной вредности для людей и окружающей среды. Современные технологии и другие материалы широко используются для замены ртути во многих процессах.