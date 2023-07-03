Есть в каждом доме. В Украине официально попал под запрет распространенный товар

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который делает Украину членом Минаматской конвенции о ртути. Эта конвенция запрещает производство продукции, содержащей этот токсичный металл.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0199.
Согласно документу, с 1 января 2024 года будет прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть. Также запрещается производство ацетальдегида, в котором ртуть или ее соединения используются в качестве катализатора.
Однако требования Минаматской конвенции о ртути не распространяются на продукцию, необходимую для защиты гражданского населения и использования в военных целях. В документе указано, что присоединение к конвенции не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины.
Ртуть является тяжелым металлом и широко использовалась в различных отраслях промышленности и научных исследованиях. Однако из-за ее токсичности она стала менее популярной в применении.
Примеры использования ртути:
Важно отметить, что использование ртути было ограничено или запрещено во многих случаях из-за ее потенциальной вредности для людей и окружающей среды. Современные технологии и другие материалы широко используются для замены ртути во многих процессах.
Напомним, Верховная рада в апреле приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути, запрещающей производство продукции, содержащей этот токсичный металл.