Є кілька варіантів: у Пентагоні висловилися про передачу Україні касетних боєприпасів

За словами представника Міноборони США на брифінгу, надання касетних боєприпасів Україні "перебуває на розгляді".

"У нас є кілька варіантів ... у нашому асортименті, і ті, які ми розглядаємо, не включатимуть старі варіанти з коефіцієнтом шлюбу вищим за 2,35%", - сказав Райдер.

Касетні боєприпаси від США для України

За даними низки міжнародних ЗМІ, Штати мають намір оголосити новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси для гармат калібру 155 мм. Це може статися найближчим часом.

При цьому, як писало агентство Reuters, американці чиновники заявляли, що пакет все ще обговорюється, і може змінитися.

Нагадаємо також, що ще наприкінці минулого року в пресі були повідомлення про те, що Україні попросила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ та артилерійських снарядів, проте адміністрація американського президента Джо Байдена не була готова до цього.

Також повідомлялося, що взимку 2023 року глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині тоді критикували таке прохання.