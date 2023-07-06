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Есть несколько вариантов: в Пентагоне высказались о передаче Украине кассетных боеприпасов

Фото: Пэт Райдер, официальный представитель Пентагона (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Владимир Костырин

США рассматривают вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Снаряды, переданные американской стороной, не будут из состава старых запасов с коэффициентом брака выше 2,35%.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление официального представителя Пентагона Пэта Райдера, которое привел журналист "Голоса Америки" Джеф Селдин в Twitter.

По словам представителя Минобороны США на брифинге, предоставление кассетных боеприпасов Украине "находится на рассмотрении".

"У нас есть несколько вариантов ... в нашем ассортименте, и те, которые мы рассматриваем, не будут включать старые варианты с коэффициентом брака выше 2,35%", - сказал Райдер.

Кассетные боеприпасы от США для Украины

По данным ряда международных СМИ, Штаты намерены объявить новый пакет военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы для пушек калибра 155-мм. Это может произойти в ближайшее время.

При этом, как писало агентство Reuters, американстке чиновники заявляли, что пакет все еще обсуждается и может измениться.

Напомним также, что еще в конце прошлого года в прессе были сообщения о том, что Украине попросила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, аднако администрация американского президента Джо Байдена не была к этому готова.

Также сообщалось, что зимой 2023 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии тогда критиковали такую просьбу.

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