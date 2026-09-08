"Є кілька дуже достойних ідей": Зеленський зробив заяву про мирний пакет Віткоффа

Президент зауважив, що наразі невідомо, чи вийде якийсь результат з ідей, викладених у мирному пакеті.

"Що стосується пакету миру, про який говорив Віткофф, дійсно пару ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде результат - я поки що не знаю. Я не можу сказати зараз ці ідеї", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна домовилась із представниками Трампа про те, що спочатку попрацюють над цими ідеями, а вже потім відбудеться комунікація.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявляв, що США готують новий проєкт для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні.

За його словами, Вашингтон прагне не просто зупинити бойові дії, а розробити механізм, який гарантуватиме тривалий мир. Кушнер зауважив, що США розраховують, що це дозволить припинити ворожнечу та відкриє можливість для реалізації потенціалу обох країн.