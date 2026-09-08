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"Є кілька дуже достойних ідей": Зеленський зробив заяву про мирний пакет Віткоффа

12:23 08.09.2026 Вт
2 хв
Про що українська сторона домовилась із представниками Трампа?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Стів Віткофф (Getty Images)

У мирному пакеті спецпредставника президента США Стіва Віткоффа є кілька "дуже достойних ідей", проте наразі невідомо, чи вийде результат.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Президент зауважив, що наразі невідомо, чи вийде якийсь результат з ідей, викладених у мирному пакеті.

"Що стосується пакету миру, про який говорив Віткофф, дійсно пару ідей було дуже непоганих, достойних. Чи вийде результат - я поки що не знаю. Я не можу сказати зараз ці ідеї", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна домовилась із представниками Трампа про те, що спочатку попрацюють над цими ідеями, а вже потім відбудеться комунікація.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявляв, що США готують новий проєкт для завершення війни та досягнення довгострокового миру в Україні.

За його словами, Вашингтон прагне не просто зупинити бойові дії, а розробити механізм, який гарантуватиме тривалий мир. Кушнер зауважив, що США розраховують, що це дозволить припинити ворожнечу та відкриє можливість для реалізації потенціалу обох країн.

Зазначимо, Financial Times писало, що Віткофф і Кушнер під час візиту до Києва представили оновлені мирні пропозиції, але нових ідей було небагато. Видання зазначило, що кількагодинні переговори із Зеленським не принесли прориву у питанні завершення війни.

Після зустрічей Віткофф заявив, що він "задоволений" переговорами "у Москві та тепер тут", у Києві. Кушнер також сказав, що під час обговорень американська сторона висунула "нові ідеї", однак не став розкривати їхній зміст.

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Володимир ЗеленськийСтів ВіткоффВійна в Україні