Посланці Трампа приїжджали у Київ з новими пропозиціями щодо миру, - FT

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва представили оновлені мирні пропозиції, але нових ідей було небагато.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними видання, кількагодинні переговори з президентом України Володимиром Зеленським не принесли прориву у питанні завершення війни.

Після зустрічей Віткофф заявив, що він "задоволений" переговорами "у Москві та тепер тут", у Києві. Кушнер також сказав, що під час обговорень американська сторона висунула "нові ідеї", однак не став розкривати їхній зміст.

За інформацією співрозмовників FT, знайомих із перебігом переговорів, американські представники привезли до Києва оновлені версії попередніх документів, покликаних забезпечити мир.

Ці напрацювання переглянули з урахуванням змін обставин після того, як мирні переговори зайшли в глухий кут у лютому на тлі початку війни США з Іраном.

Втім, за словами джерел видання, нових ідей у пропозиціях було небагато. Натомість Віткофф і Кушнер намагалися відродити попередні напрацювання та скоротити розбіжності між Києвом і Москвою.

Донбас залишається ключовою проблемою

Одним із головних питань переговорів стала територія Донбасу, яка залишається під контролем України. Росія претендує на цей регіон як на свою територію, однак не змогла повністю захопити його попри багаторічні бойові дії.

Близько 75% східного регіону наразі контролює Росія. Для Зеленського Донбас є "червоною лінією". Президент наполягає, що Україна не погодиться віддати цю територію або будь-які інші землі, які нині контролюють російські війська.

Після переговорів Зеленський визнав, що територіальні питання обговорювалися. Однак він наголосив, що такі питання потрібно вирішувати "на рівні лідерів".

Війна може не завершитися до зими

За словами джерел FT, під час недільних переговорів сторони загалом погодилися, що війна навряд чи завершиться до настання зими.

Водночас американські представники заявили Зеленському та його команді, що, на їхню думку, до зими все ще можна досягти прогресу в переговорному процесі.

Після зустрічі Кушнер також повідомив, що США сподіваються відновити тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами.