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Запрацювала е-Карта послуг для ветеранів: які переваги вона надає і як нею скористатись

Що треба знати про е-Карту послуг для ветеранів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни в громадах. Вона надає можливість знайти послуги, що пропонує їм держава, а також недержавні й міжнародні організації.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства у справах ветеранів України.

Що треба знати про е-Карту ветеранів

е-Карту розробили Міністерство у справах ветеранів України та Представництво Міжнародної організації з Міграції в Україні. Нею можуть скористатись ветерани, їхні родини і сім’ї загиблих захисників. е-Карта доступна на платформі е-Ветеран.

Користувачі на сайті можуть відфільтрувати інформацію за:

  • місцем надання послуг у областях та громадах
  • типами послуг
  • їхнім описом, категорією отримувачів та умовами надання

На порталі представлені різні послуги: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання, мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань та підприємницьких ініціатив ветеранів.

Вже зараз на сайті вказано понад 7 600 послуг. е-Карта є динамічною та оновлюється щоденно. Актуальну інформацію можна переглядати за цим посиланням.

Ветеранам та членам їхніх родин доступні більш як 7600 послуг (скриншот)

"Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду. е-Карта - це, в першу чергу, інструмент інформування про можливості розвитку й допомоги для ветеранів і ветеранок у їхніх громадах. У той же час, це єдине місце, де інформація подана простою мовою про те, що можна отримати просто тут і зараз", - заявив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. 

Як користуватись картою

Дотримуйтесь алгоритму:

  • користувач заходить на сайт
  • відфільтровує область, громаду, тип послуги
  • отримує опис опцій, що надаються у межах послуги 
  • дізнається адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її  отримує 

Якщо на карті вказана недостовірна інформація, про це потрібно повідомити у структурний підрозділ ОВА, на який покладені функції з питань ветеранської політики.

Команди Мінветеранів та МОМ використали інструмент збору даних від громад щодо наявних послуг для ветеранів, членів їхніх родин, а також родин загиблих захисників. Сервіс протестували протягом двох тижнів в Івано-Франківській та Тернопільській областях. 

Зазначається, що за достовірність та повноту інформації на е-Карті несуть відповідальність організації, що надали ці дані. 

На е-Карті можуть бути відображені адреси надання послуг на тимчасово окупованих територіях або в зонах ведення активних бойових дій, втім це зареєстровані адреси, а надання послуг відбувається у безпечних регіонах. 

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Ветерани