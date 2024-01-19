Е-кабінет військовозобов'язаного: коли запрацює та чи будуть там повістки

"Ми зможемо, скажімо так, перший етап - запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі", - розповіла заступниця міністра.

При цьому, Чорногоренко не відповіла прямо на питання, чи будуть в е-кабінеті військовозобов'язаного повістки, але сказала: "Повістки - це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого "мобілізаційного" закону.

Вона також зазначила, що верифікацію в реєстрі "Оберіг" вже проведено.

"Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК", - додала Чорногоренко.

Коли е-кабінет стане доступним для українців?

За словами заступниці міністра оборони, електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу цього року.

"Як тільки закон набуде чинності по факту ми можемо приступити до цієї роботи. І в другий квартал можемо надати такий функціонал", - зазначила Чорногоренко.

Е-реєстр військовозобов'язаних

Нагадаємо, 16 січня Верховна рада прийняла законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії.

Законопроєкт запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Повний розбір нового закону та що він змінює - читайте у матеріалі РБК-Україна.