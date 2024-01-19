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Е-кабинет военнообязанного: когда заработает и будут ли там повестки

Фото: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет военнообязанного (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместитель министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Мы сможем, скажем так, первый этап - введение функционала электронного кабинета призывника, военнообязанного. То есть это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе", - рассказала замминистра.

При этом, Черногоренко не ответила прямо на вопрос, будут ли в е-кабинете военнообязанного повестки, но сказала: "Повестки - это вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого "мобилизационного" закона.

Она также отметила, что верификация в реестре "Оберіг" уже проведена.

"Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК", - добавила Черногоренко.

Когда е-кабинет станет доступным украинцам?

По словам заместителя министра обороны, электронный кабинет военнообязанного планируется запустить в начале второго квартала этого года.

"Как только закон вступит в силу по факту, мы можем приступить к этой работе. И во второй квартал можем предоставить такой функционал", - отметила Черногоренко.

Е-реестр военнообязанных

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии.

Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Полный разбор нового закона и что он меняет - читайте в материале РБК-Украина.

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