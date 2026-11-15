Є інформація від розвідки про підготовку Росією нових ударів, - Зеленський

За словами глави держави, вже за кілька днів відбужеться зустріч "Рамштайну", яка повинна бути дійсно результативною.

Зеленський звернув увагу на те, що це буде потужний сигнал Росії про те, що Україна без підтримки не залишиться.

"Наші пріоритети - ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для "Петріотів", для "Насамсів". Російська балістична загроза залишається дуже, дуже серйозною. Є інформація від розвідки про підготовку нових ударів. Ми будемо працювати з нашими партнерами і заради збільшення виробництва дронів. Потенціал у нас є, і застосування зараз на фронті ефективне", - наголосив Зеленський.

Глава держави також підтвердив, що у жовтні армія РФ втратила понад 50 000 солдатів вбитими та пораненими.

Він також додав, що цього місяця листопад повинен бути аналогічний високий показник.

"І була сьогодні доповідь Михайла Драпатого, зокрема по ударах з долученням санкцій. Зараз по більшості кожного дня є наші результати. І загалом на сьогодні ми зупинили вже більше ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей. Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці", - повідомив Зеленський.