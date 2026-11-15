Есть информация от разведки о подготовке Россией новых ударов, - Зеленский

По словам главы государства, уже через несколько дней состоится заседание в формате "Рамштайн", которое должно быть действительно результативным.

Зеленский подчеркнул, что оно станет мощным сигналом для России о том, что Украина не останется без поддержки.

"Наши приоритеты - ПВО, и партнерам нужно сосредоточиться на поставках ракет для Patriot и NASAMS. Российская баллистическая угроза остается очень, очень серьезной. По данным разведки, Россия готовит новые удары. Мы будем работать с партнерами и над увеличением производства дронов. У нас есть такой потенциал, и сейчас он используется", - заявил президент.

Глава государства также подтвердил, что в октябре российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Он добавил, что в ноябре этого года ожидается аналогично высокий показатель.

"Сегодня также был доклад Михаила Драпатого, в частности, об ударах с учетом санкций. Сейчас практически каждый день есть наши результаты. В целом на сегодняшний день мы уже остановили более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Наш ответ вполне справедлив на отказ России от деэскалации и ее удары по нашей энергетике", - отметил Зеленский.