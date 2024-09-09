Є хороші новини. Що кажуть у Мінприроди про забруднення річок Сейм та Десна

Впродовж останніх днів стан води у річці Сейм покращується. Ситуація із забрудненням води в Десні також стабілізується.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Зміст
У Мінприроди наголосили, що ситуація щодо забруднення річок Сейм та Десна перебуває під постійним контролем всіх органів влади - відповідно до їх компетенцій.
Крім того, здійснюється належна комунікація та співпраця Держводагентства, Держекоінспекції, ГУ ДСНС, Чернігівської, Сумської та Київської ОВА, центрів контролю й профілактики хвороб, а також Держпродспоживслужби.
"Лабораторії Держводагентства, Держекоінспекції та центрів контролю та профілактики хвороб продовжують здійснювати щоденний моніторинг водних ресурсів річок Сейм та Десна у Києві та області, Чернігівській та Сумській областях", - наголосили у відомстві.
Згідно з результатами лабораторних досліджень проб води з річки Десна (від гирла річки Сейм до міста Чернігів) зафіксовані здебільшого перевищення вмісту:
Уточнюється водночас, що вказані перевищення по цих речовинах є типовим для цієї пори року.
"Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер", - пояснили у Мінприроди.
Зазначається також, що по річці Сейм відмічається стабілізація ситуації (за результатами вимірювань у пробах вод, відібраних в річці Сейм 5 та 6 вересня, стан води покращується).
"Вміст азоту не перевищено у всіх створах. Незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору. Загиблої риби не виявлено", - розповіли у міністерстві.
Було також проведено вимірювання пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна. Перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів - не виявлено.
У Чернігівській області в річці Десна спостерігаються поодинокі випадки мору риби у селах:
Уточнюється, що в цілому, за весь час ліквідації надзвичайної події у річках Сейм та Десна, зібрано близько 26 тонн загиблої риби.
Повідомляється також, що швидкість переміщення забруднення сповільнилась в межах міста Чернігів - у місці зруйнованого автомобільного мосту.
"Основна маса забрудненої води дійшла до села Боромики Чернігівського району Чернігівської області. Далі за течією стан поверхневих вод річки Десна задовільний. Зміни фіксуються точково і не скрізь мають однорідний характер", - розповіли у Мінприроди.
Згідно з даними Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю й профілактики МОЗ, якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва та міста Бровари перебуває на рівні значень, характерних для цього періоду.
Тобто перевищень хімічних або високотоксичних компонентів встановлено не було, а ризики для здійснення водозабору - відсутні.
При цьому спостерігається позитивна динаміка від насичення киснем води на ділянці річки Десни поблизу Чернігова (у точках здійснення аерації вміст розчиненого кисню у воді за три доби збільшився вдвічі). Отже, забруднення поступово розбавляється.
Надаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.
Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (зокрема, амонію та завислих речовин).
Оскільки річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії, а комунікація між країною-агресором та Україною відсутня, залишається невідомим, чи це забруднення було умисним, чи випадковим.
Водночас забруднення цієї річки небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області. А вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.
Після повідомлень щодо ситуації на річці Сейм, в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що забруднень Десни на території Київської області зафіксовано не було.
У Києві заявили також, що профільні служби моніторять стан питної води на території міста та води в акваторії річок Десна й Дніпро. Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" знезаразить воду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.