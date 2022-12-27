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Є дві добрі новини. У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом в Києві

Фото: Київ отримує стабільні обсяги електроенергії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, які вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина", - написав Коваленко.

Друга добра новина, за його словами, полягає в тому, що ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Але складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

"Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна - божевільний сусід і його ракети та іранські "Шахеди", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, у Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють.

Також раніше ми писали, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія