Є дві добрі новини. У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом в Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина", - написав Коваленко.

Друга добра новина, за його словами, полягає в тому, що ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Але складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

"Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна - божевільний сусід і його ракети та іранські "Шахеди", - додав гендиректор YASNO.