RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть две хорошие новости. В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

Фото: Киев получает стабильные объемы электроэнергии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Киев получает стабильные объемы электроэнергии, которые удается равномерно распределить по временным схемам переподключения сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость", - написал Коваленко.

Вторая хорошая новость, по его словам, состоит в том, что эти объемы удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей. Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет.

"Благо, Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная - сумасшедший сосед и его ракеты и иранские "Шахеды", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, в Киеве и области 27 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Составленные ранее графики все еще бездействуют.

Также ранее мы писали, что ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Продолжаются экстренные отключения света и в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеввідключеня світлаЭлектроэнергия