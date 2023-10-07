Є два варіанти. Українцям нагадали, як зареєструватися в Центрі зайнятості

Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до Центру зайнятості. Для реєстрації в Центрі є два способи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:
• особисто, під час відвідування центру;
• через державний вебпортал електронних послуг "Дія".
Особисте відвідування
Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:
Реєстрація через портал "Дія"
Для цього необхідно виконати такі кроки:
Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням.
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