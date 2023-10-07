Є два варіанти. Українцям нагадали, як зареєструватися в Центрі зайнятості

Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до Центру зайнятості. Для реєстрації в Центрі є два способи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням .

Для цього необхідно виконати такі кроки:

Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи: • особисто, під час відвідування центру; • через державний вебпортал електронних послуг "Дія". Особисте відвідування

Як раніше писало РБК-Україна, внутрішньо переміщенні особи (ВПО) і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, ці категорії матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю. Детальніше - в матеріалі.

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