Есть два варианта. Украинцам напомнили, как зарегистрироваться в Центре занятости

Украинцы, потерявшие работу, могут обратиться за помощью в Центр занятости. Для регистрации в Центре есть два способа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Регистрация в центре занятости осуществляется двумя способами:
• лично, во время посещения центра;
• через государственный веб-портал электронных услуг "Дія".
Личное посещение
Для этого необходимо подготовить следующий пакет документов:
Регистрация через портал "Дія"
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
Подробнее о порядке регистрации можно узнать на сайте Государственной службы занятости, перейдя по ссылке.
Как ранее писало РБК-Украина, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории будут иметь больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности. Детальнее - в материале.
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