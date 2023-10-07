Є два варіанти. Українцям нагадали, як зареєструватися в Центрі зайнятості

Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до Центру зайнятості. Для реєстрації в Центрі є два способи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:



• особисто, під час відвідування центру;

• через державний вебпортал електронних послуг "Дія".



Особисте відвідування

Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:

паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців - посвідка на проживання;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті);

документ про освіту (за наявності);

документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;

військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

Реєстрація через портал "Дія"

Для цього необхідно виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі;

вибрати розділ "Отримання статусу безробітного";

заповнити форму та додати копії електронних документів;

підписати заяву електронним підписом;

очікувати повідомлення з Центру зайнятості.

Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням.