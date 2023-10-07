Є два варіанти. Українцям нагадали, як зареєструватися в Центрі зайнятості
Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до Центру зайнятості. Для реєстрації в Центрі є два способи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:
• особисто, під час відвідування центру;
• через державний вебпортал електронних послуг "Дія".
Особисте відвідування
Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:
- паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців - посвідка на проживання;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті);
- документ про освіту (за наявності);
- документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;
- військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.
Реєстрація через портал "Дія"
Для цього необхідно виконати такі кроки:
- авторизуватися на порталі;
- вибрати розділ "Отримання статусу безробітного";
- заповнити форму та додати копії електронних документів;
- підписати заяву електронним підписом;
- очікувати повідомлення з Центру зайнятості.
Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням.
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