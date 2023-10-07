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Є два варіанти. Українцям нагадали, як зареєструватися в Центрі зайнятості

Україна, Субота 07 жовтня 2023 12:13
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Є два варіанти. Українцям нагадали, як зареєструватися в Центрі зайнятості Фото: українцям нагадали, як зареєструватись у Центрі зайнятості (ritm tv)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які втратили роботу, можуть звернутися по допомогу до Центру зайнятості. Для реєстрації в Центрі є два способи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Реєстрація в центрі зайнятості здійснюється у два способи:

• особисто, під час відвідування центру;
• через державний вебпортал електронних послуг "Дія".

Особисте відвідування

Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:

  • паспорт (е-паспорт) або інший документ (е-документ на період воєнного стану), що підтверджує громадянство України. Для іноземців - посвідка на проживання;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або її електронне представлення (крім осіб, які відмовилися від її отримання та мають відмітку у паспорті);
  • документ про освіту (за наявності);
  • документ (або відомості електронної трудової книжки), що підтверджує припинення останнього виду зайнятості;
  • військово-обліковий документ для військовозобов’язаних громадян.

Реєстрація через портал "Дія"

Для цього необхідно виконати такі кроки:

  • авторизуватися на порталі;
  • вибрати розділ "Отримання статусу безробітного";
  • заповнити форму та додати копії електронних документів;
  • підписати заяву електронним підписом;
  • очікувати повідомлення з Центру зайнятості.

Докладніше про порядок реєстрації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості, перейшовши за посиланням.

Як раніше писало РБК-Україна, внутрішньо переміщенні особи (ВПО) і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, ці категорії матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю. Детальніше - в матеріалі.

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Центр зайнятості
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