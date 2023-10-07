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Есть два варианта. Украинцам напомнили, как зарегистрироваться в Центре занятости

Украина, Суббота 07 октября 2023 12:13
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Есть два варианта. Украинцам напомнили, как зарегистрироваться в Центре занятости Фото: украинцам напомнили, как зарегистрироваться в Центре занятости (ritm tv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы, потерявшие работу, могут обратиться за помощью в Центр занятости. Для регистрации в Центре есть два способа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Регистрация в центре занятости осуществляется двумя способами:

• лично, во время посещения центра;
• через государственный веб-портал электронных услуг "Дія".

Личное посещение

Для этого необходимо подготовить следующий пакет документов:

  • паспорт (е-паспорт) или другой документ (е-документ на период военного положения), подтверждающий гражданство Украины. Для иностранцев - вид на жительство;
  • справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или ее электронное представление (кроме лиц, отказавшихся от ее получения и отметки в паспорте);
  • документ об образовании (при наличии);
  • документ (или ведомости электронной трудовой книжки), подтверждающий прекращение последнего вида занятости;
  • военно-учетный документ для военнообязанных граждан.

Регистрация через портал "Дія"

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  • авторизоваться на портале;
  • выбрать раздел "Получение статуса безработного";
  • заполнить форму и добавить копии электронных документов;
  • подписать заявление электронной подписью;
  • ждать сообщения из Центра занятости.

Подробнее о порядке регистрации можно узнать на сайте Государственной службы занятости, перейдя по ссылке.

Как ранее писало РБК-Украина, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории будут иметь больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности. Детальнее - в материале.

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Центр занятости
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