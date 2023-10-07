Есть два варианта. Украинцам напомнили, как зарегистрироваться в Центре занятости

Украинцы, потерявшие работу, могут обратиться за помощью в Центр занятости. Для регистрации в Центре есть два способа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Подробнее о порядке регистрации можно узнать на сайте Государственной службы занятости, перейдя по ссылке .

• лично, во время посещения центра; • через государственный веб-портал электронных услуг "Дія".

Как ранее писало РБК-Украина, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории будут иметь больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности. Детальнее - в материале.

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