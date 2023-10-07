Есть два варианта. Украинцам напомнили, как зарегистрироваться в Центре занятости
Украинцы, потерявшие работу, могут обратиться за помощью в Центр занятости. Для регистрации в Центре есть два способа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Регистрация в центре занятости осуществляется двумя способами:
• лично, во время посещения центра;
• через государственный веб-портал электронных услуг "Дія".
Личное посещение
Для этого необходимо подготовить следующий пакет документов:
- паспорт (е-паспорт) или другой документ (е-документ на период военного положения), подтверждающий гражданство Украины. Для иностранцев - вид на жительство;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или ее электронное представление (кроме лиц, отказавшихся от ее получения и отметки в паспорте);
- документ об образовании (при наличии);
- документ (или ведомости электронной трудовой книжки), подтверждающий прекращение последнего вида занятости;
- военно-учетный документ для военнообязанных граждан.
Регистрация через портал "Дія"
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- авторизоваться на портале;
- выбрать раздел "Получение статуса безработного";
- заполнить форму и добавить копии электронных документов;
- подписать заявление электронной подписью;
- ждать сообщения из Центра занятости.
Подробнее о порядке регистрации можно узнать на сайте Государственной службы занятости, перейдя по ссылке.
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