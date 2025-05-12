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Є "дрібний шрифт". Посол Британії у США сумнівається у "щирості" Путіна щодо переговорів

Понеділок 12 травня 2025 10:20
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Є "дрібний шрифт". Посол Британії у США сумнівається у "щирості" Путіна щодо переговорів Фото: Володимир Путін, диктатор Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін насправді бажає переговорів з Україною, щоб поставити під сумнів саме існування країни як вільної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Британії у Сполучених Штатах Америки (США) Пітера Мандельсона в інтерв'ю телеканалу CBS News.

"Коли ви подивитеся на дрібний шрифт, ви бачите, що він (Путін, - ред.) хоче цих переговорів, щоб поставити під сумнів саме існування України як вільної, демократичної та суверенної держави", - заявив він.

У тому ж числі посол нагадав, що на цих вихідних російські терористи продовжували атакувати Україну боєприпасами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА), що йому здається несерйозним.

За словами Мандельсона, він радий тому, що Україна прийняла пропозицію від Сполучених Штатів Америки (США) щодо встановлення повного припинення вогню, але правда полягає в тому, що Путін веде балансування сил з головою Білого дому.

"І, звичайно, що стосується нас у Великій Британії, ми хочемо, щоб у цьому протистоянні переміг лише один президент. І це президент Трамп, а не Путін. Тому це може вимагати додаткового тиску на Росію, щоб усадити їх за стіл переговорів", - відзначив він.

Майбутні переговори Росії та України

У ніч на 11 травня Путін відкинув пропозицію щодо припинення вогню та запропонував відновлення прямих переговорів з Україною 15 травня в Стамбулі.

Вранці того ж дня президент Володимир Зеленський висловив згоду на діалог, але підкреслив, що ключовою умовою є підтвердження режиму припинення вогню, який має набути чинності з 12 травня. Таку ініціативу раніше підтримали Україна, Сполучені Штати Америки (США) та "коаліція рішучих".

Пізніше Туреччина офіційно заявила про свою готовність стати посередником між Україною та Росією.

Спеціальний представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог зі свого боку наголосив, що початок перемовин можливий лише за умови встановлення режиму тиші.

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