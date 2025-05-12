Есть "мелкий шрифт". Посол Британии в США сомневается в "искренности" Путина касаемо переговоров

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле желает переговоров с Украиной, чтобы поставить под сомнение само существование страны как свободного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Британии в Соединенных Штатах Америки (США) Питера Мандельсона в интервью телеканалу CBS News.

"И, конечно, что касается нас в Великобритании, мы хотим, чтобы в этом противостоянии победил только один президент. И это президент Трамп, а не Путин. Поэтому это может потребовать дополнительного давления на Россию, чтобы усадить их за стол переговоров", - отметил он.

По словам Мандельсона, он рад тому, что Украина приняла предложение от Соединенных Штатов Америки (США) по установлению полного прекращения огня, но правда заключается в том, что Путин ведет балансировку сил с главой Белого дома .

В том же числе посол напомнил, что на этих выходных российские террористы продолжали атаковать Украину боеприпасами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), что ему кажется несерьезным.

"Когда вы посмотрите на мелкий шрифт, вы видите, что он (Путин, - ред.) хочет этих переговоров, чтобы поставить под сомнение само существование Украины как свободного, демократического и суверенного государства", - заявил он.

Предстоящие переговоры России и Украины

В ночь на 11 мая Путин отверг предложение о прекращении огня и предложил возобновление прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Утром того же дня президент Владимир Зеленский выразил согласие на диалог, но подчеркнул, что ключевым условием является подтверждение режима прекращения огня, который должен вступить в силу с 12 мая. Такую инициативу ранее поддержали Украина, Соединенные Штаты Америки (США) и "коалиция решительных".

Позже Турция официально заявила о своей готовности стать посредником между Украиной и Россией.

Специальный представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог со своей стороны подчеркнул, что начало переговоров возможно только при условии установления режима тишины.

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