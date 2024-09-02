Є чотири варіанти. Які країни Україна розглядає для проведення другого саміту миру

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Локації для саміту миру

Після завершення першого саміту миру, що відбувся 15-16 червня у Швейцарії, українські чиновники практично одразу заговорили про плани провести другий саміт миру. Такі плани були досить амбітними - захід хочуть організувати до кінця року. Також можлива участь Росії.

При цьому до другого саміту миру Україна розраховує підготувати мирний план. Він буде ґрунтуватися на способах реалізації десяти пунктів формули миру. Такі способи Київ хоче погодити з тими країнами, які беруть участь у підготовці другого саміту.

Як зазначав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, Україна має намір провести другий саміт миру в одній з країн Глобального Півдня.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнював, що у якості локації для проведення заходу розглядається, зокрема, Саудівська Аравія.

"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня. І тут є кілька якісних та сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту", - наголошував міністр.

Але нещодавно президент України Володимир Зеленський розкрив, що переговори про проведення саміту миру зараз ведуться з: Саудівською Аравією, Катаром, Туреччиною та Швейцарією.

Водночас глава держави уточнював, що він підтримує проведення другого саміту миру в Індії. Це питання Зеленський обговорював з прем'єром Індії Нарендрою Моді під час його візиту до Києва.

За інформацією Bloomberg, глава індійського уряду поки що не дав своєї згоди на таку пропозицію Зеленського. Як розповіли виданню високопосадовці Індії, країна має скептицизм щодо ініціативи Києва, оскільки вона нібито передбачає "виключення Росії".

Умова вибору країни для саміту

Важливо зазначити, що, за словами президента Володимира Зеленського, другий саміт миру може пройти лише в тій країні, яка підтримала комюніке першого саміту миру.

Комюніке було зосереджено на таких пунктах формули миру, як: енергетична та ядерна безпека, продовольча безпека та обмін полоненими у форматі всіх на всіх.

Але ні Саудівська Аравія, ні Індія не підтримували комюніке. Тому, судячи з усього, основними варіантами залишаються Туреччина, Катар або Швейцарія.

При цьому буквально минулого тижня керівник ОП Андрій Єрмак наголошував на тому, що Україна ще остаточно не вирішила, в якій країні провести саміт миру.