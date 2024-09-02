Есть четыре варианта. Какие страны Украина рассматривает для проведения второго саммита мира

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Локации для саммита мира

После завершения первого саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, украинские чиновники практически сразу заговорили о планах провести второй саммит мира. Такие планы были достаточно амбициозными - мероприятие хотят организовать до конца года. Также возможно участие России.

При этом ко второму саммиту мира Украина рассчитывает подготовить мирный план. Он будет основан на способах реализации десяти пунктов формулы мира. Такие способы Киев хочет согласовать с теми странами, которые участвуют в подготовке второго саммита.

Как отмечал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Украина намерена провести второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что в качестве локации для проведения мероприятия рассматривается, в частности, Саудовская Аравия.

"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга. И здесь есть несколько качественных и сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита", - подчеркивал министр.

Но только недавно президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что переговоры о проведении саммита мира сейчас ведутся с: Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Швейцарией.

В то же время глава государства уточнял, что он поддерживает проведение второго саммита мира в Индии. Этот вопрос Зеленский обсуждал с премьером Индии Нарендрой Моди во время его визита в Киев.

По информации Bloomberg, глава индийского правительства пока не дал своего согласия на такое предложение Зеленского. Как рассказали изданию высокопоставленные чиновники Индии, у страны есть скептицизм насчет инициативы Киева, поскольку она якобы предусматривает "исключение России".

Условие выбора страны для саммита

Важно отметить, что, по словам президента Владимира Зеленского, второй саммит мира может пройти только в той стране, которая поддержала коммюнике первого саммита мира.

Коммюнике было сосредоточено на таких пунктах формулы мира, как: энергетическая и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными в формате всех на всех.

Но ни Саудовская Аравия, ни Индия не стали поддерживать коммюнике. Поэтому, судя по всему, основными вариантами остаются Турция, Катар или Швейцария.

При этом буквально на прошлой неделе руководитель ОП Андрей Ермак подчеркивал, что Украина еще окончательно не решила, в какой стране провести саммит мира.