Є чотири способи. Як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт

Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

цифрові документи в мобільному застосунку "Дія", адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

"єДокумент" - це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Оформлення паспорта в Україні

Оформити паспорт в Україні можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку "живої черги". Також можна скористатись сервісом "Електронна черга" та зареєструватись на зручний час.

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Його вартість становить 372 гривні, до 10 робочих днів - 498 гривень.

Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків.