Есть четыре способа. Как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт

Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

загранпаспорт;

водительское удостоверение;

цифровые документы в мобильном приложении "Дія", ведь они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;

"єДокумент" - это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Оформление паспорта в Украине

Оформить паспорт в Украине можно в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины в порядке "живой очереди". Также можно воспользоваться сервисом "Электронная очередь" и зарегистрироваться на удобное время.

В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.

Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.