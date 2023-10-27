Есть четыре способа. Как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт

При оформлении паспорта в Украине есть несколько способов удостоверить личность, пока нет нового документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
Оформить паспорт в Украине можно в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины в порядке "живой очереди". Также можно воспользоваться сервисом "Электронная очередь" и зарегистрироваться на удобное время.
В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.
Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.
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