Є чотири причини. Чому чоловіків викликають до ТЦК та кому відправляють повістки поштою

Військовозобов'язаних українців можуть викликати до ТЦК з кількох причин і це не обов'язково призов на військову службу в рамках мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Громадян можуть запросити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з кількох причин:
Згідно з постановою Кабінету міністрів №560, повістка може бути вручена:
Отримати повістку поштою може будь-який військовозобов’язаний, який перебуває на військовому обліку. Повістки, що надходять поштою, формуються на основі даних із Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Після цього їх підписує начальник територіального центру за допомогою електронного підпису, а "Укрпошта" роздруковує та доставляє адресатам. Вручення чи невручення повісток документально фіксується.
Закон передбачає поважні обставини, через які громадянин може не з’явитися в зазначений строк. Серед них:
Усі ці обставини повинні бути документально підтверджені. Якщо громадянин не зміг з’явитися, він має повідомити про це упродовж трьох днів після встановленого строку.
За безпідставне ігнорування повістки передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. У разі подальшого ухилення від мобілізації можлива кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Нагадаємо,що якщо громадянин відмовляється від отримання повістки, то такий факт фіксується з боку представників ТЦК. Вони складають відповідний акт про відмову.
Крім того, під час дії воєнного стану в Україні деякі категорії чоловіків призовного віку мають право на відстрочку від мобілізації.