Є чотири причини. Чому чоловіків викликають до ТЦК та кому відправляють повістки поштою

Для чого громадян викликають до ТЦК та СП

Громадян можуть запросити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з кількох причин:

постановка на військовий облік;

проходження медичної комісії для визначення придатності до служби;

уточнення персональних даних;

призов на військову службу за мобілізацією.

Де можуть вручити повістку

Згідно з постановою Кабінету міністрів №560, повістка може бути вручена:

за місцем проживання;

на роботі чи навчанні;

у громадських місцях;

на блокпостах або державному кордоні.

Як формуються та надсилаються повістки поштою

Отримати повістку поштою може будь-який військовозобов’язаний, який перебуває на військовому обліку. Повістки, що надходять поштою, формуються на основі даних із Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Після цього їх підписує начальник територіального центру за допомогою електронного підпису, а "Укрпошта" роздруковує та доставляє адресатам. Вручення чи невручення повісток документально фіксується.

Причини вважаються поважними для неявки за повісткою

Закон передбачає поважні обставини, через які громадянин може не з’явитися в зазначений строк. Серед них:

стихійне лихо чи бойові дії на території проживання;

тяжка хвороба або смерть близького родича;

інші причини, що позбавили можливості своєчасно прибути.

Усі ці обставини повинні бути документально підтверджені. Якщо громадянин не зміг з’явитися, він має повідомити про це упродовж трьох днів після встановленого строку.

Відповідальність за неявку без поважних причин

За безпідставне ігнорування повістки передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. У разі подальшого ухилення від мобілізації можлива кримінальна відповідальність за статтею 336 ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.