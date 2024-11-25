Есть четыре причины. Почему мужчин вызывают в ТЦК и кому отправляют повестки по почте

Военнообязанных украинцев могут вызвать в ТЦК по нескольким причинам и это не обязательно призыв на военную службу в рамках мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
Граждан могут пригласить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по нескольким причинам:
Согласно постановлению Кабинета министров №560, повестка может быть вручена:
Получить повестку по почте может любой военнообязанный, состоящий на воинском учете. Повестки, которые отправляются по почте, формируются на основе данных из Единого государственного реестра военнообязанных. После этого их подписывает начальник территориального центра с помощью электронной подписи, а "Укрпочта" распечатывает и доставляет адресатам. Факт вручения или невручения повесток документально фиксируется.
Закон предусматривает уважительные обстоятельства, из-за которых гражданин может не явиться в указанный срок. Среди них:
Все эти обстоятельства должны быть документально подтверждены. Если гражданин не смог явиться, он обязан сообщить об этом в течение трех дней после установленного срока.
За безосновательное игнорирование повестки предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. В случае дальнейшего уклонения от мобилизации возможна уголовная ответственность по статье 336 ККУ, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Напомним,что если гражданин отказывается получить повестку, то такой факт фиксируется со стороны представителей ТЦК. Они составляют соответствующий акт об отказе.
Кроме того, во время военного положения в Украине некоторые категории мужчин призывного возраста имеют право на отсрочку от мобилизации.