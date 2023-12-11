Не є чимось неймовірним. Начальник Генштабу Чехії оцінив ймовірність війни з Росією

Війна Чехії з Росією зараз малоймовірна, але і не є чимось неймовірним. Тому необхідно і далі підтримувати Україну.

Про це заявив начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржека, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny .

За його словами, угода не допоможе запобігти конфлікту, а лише стримає. Він наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну, в яку Росія вторглася військовим шляхом у лютому минулого року.

Ржека заявив, що Росія, по суті, перейшла на військову економіку і виробництво, а спецслужби все ще занижують оцінки того, як довго вона зможе відновлювати свої бойові сили.

"Росії вдається обходити санкції через Центральну Азію, Кавказ. Росія також використовує ядерні загрози і цілеспрямовано дестабілізує деякі регіони. У довгостроковій перспективі вона прагне підірвати єдність Заходу і поставити під сумнів демократію та державні інститути", - сказав він.

Через що може статися війна з РФ

"Війна з Росією не є чимось неймовірним, хоча зараз ми вважаємо, що вона малоймовірна", - сказав Ржека.

За його словами, це може статися через небажану ескалацію або, наприклад, у той момент, коли опонент переконаний у неминучості зіткнення.

"Можливо, буде випадок, коли він скаже: зараз або ніколи", - заявив Ржека.

Що допоможе уникнути війни з РФ

За його словами, уникнути конфлікту шляхом угоди неможливо, спрацює тільки стримування. Росія повинна реально побачити, що в них є здатність і бажання захистити себе. Ідеться не про якусь декларацію, вони мають побачити, що вона справді безпорадна.

Він попередив, що російська армія в Україні трансформувалася у військову і сильно відрізняється від армії, яка прибула в країну минулого року.

"Росія готується до ще більш інтенсивної та тривалої війни", - сказав він.

Тому він вважає, що в цьому контексті вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. За словами Ржеки, серйозної розмови про оборону в Чехії вже багато років не ведеться. Необхідно виявити проблему, визнати її і серйозно обговорити.

Росія може напасти на країни НАТО

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін захопить Україну, то він на цьому не зупиниться.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі говорив, що припинення США підтримки України приведе Росію на кордони Північноатлантичного союзу (НАТО). Це активує статтю 5 Статуту Альянсу і за це доведеться платити кров'ю американців.