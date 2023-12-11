Не является чем-то невероятным. Начальник Генштаба Чехии оценил вероятность войны с Россией

Война Чехии с Россией сейчас маловероятна, но и не является чем-то невероятным. Поэтому необходимо и дальше поддерживать Украину.

Об этом заявил начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржека, сообщает РБК-Украина со ссылкой на České noviny .

По его словам, соглашение не поможет предотвратить конфликт, а лишь сдержит. Он отметил необходимость продолжать поддерживать Украину, в которую Россия вторглась военным путем в феврале прошлого года.

Ржека заявил, что Россия, по сути, перешла на военную экономику и производство, а спецслужбы все еще занижают оценки того, как долго она сможет восстанавливать свои боевые силы.

"России удается обходить санкции через Центральную Азию, Кавказ. Россия также использует ядерные угрозы и целенаправленно дестабилизирует некоторые регионы. В долгосрочной перспективе она стремится подорвать единство Запада и поставить под сомнение демократию и государственные институты", - сказал он.

Из-за чего может произойти война с РФ

"Война с Россией не является чем-то невероятным, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна", - сказал Ржека.

По его словам, это может произойти из-за нежелательной эскалации или, например, в тот момент, когда оппонент убежден в неизбежности столкновения.

"Возможно, будет случай, когда он скажет: сейчас или никогда", - заявил Ржека.

Что поможет избежать войны с РФ

По его словам, избежать конфликта путем соглашения невозможно, сработает только сдерживание. Россия должна реально увидеть, что у них есть способность и желание защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации, они должны увидеть, что она действительно беспомощна.

Он предупредил, что российская армия в Украине трансформировалась в военную и сильно отличается от армии, которая прибыла в страну в прошлом году.

"Россия готовится к еще более интенсивной и длительной войне", - сказал он.

Поэтому он считает, что в этом контексте крайне важно продолжать поддерживать Украину. По словам Ржеки, серьезного разговора об обороне в Чехии уже много лет не ведется. Необходимо выявить проблему, признать ее и серьезно обсудить.

Россия может напасть на страны НАТО

Недавно президент США Джо Байден заявил, что если российский диктатор Владимир Путин захватит Украину, он на этом не остановится.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что прекращение США поддержки Украины приведет Россию к границам Североатлантического союза (НАТО). Это активирует статью 5 Устава Альянса, и за это придется платить кровью американцев.