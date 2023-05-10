Е-черга та збільшення кількості ВЛК. В Україні покращать процес проходження медкомісії

В Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Зазначається, що удосконалення процесу проходження ВЛК передбачає:
При цьому зміни будуть поступовими. Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.
Над змінами працює робоча група, до якої входять підрозділи ЗСУ, Міноборони, МОЗ, Міністерства у справах ветеранів, Мінцифри та ГО "Принцип".
РБК-Україна повідомляло, що Міноборони запускає систему електронного запису до лікарів у рамках ВЛК.
Окрім того, ВЛК працюватимуть на базі цивільних медзакладів за програмою медгарантій.
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