Е-очередь и увеличение количества ВВК. В Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии

В Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.
Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:
При этом изменения будут постепенными. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.
Над сменами работает рабочая группа, в которую входят подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Министерства по делам ветеранов, Минцифры и ОО "Принцип".
РБК-Украина сообщало, что Минобороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВВК.
Кроме того, ВВК будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.
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