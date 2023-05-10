RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Е-очередь и увеличение количества ВВК. В Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии

Иллюстративное фото: в Украине улучшат процесс прохождения медкомиссии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине планируют постепенно ускорить и улучшить процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:

  • увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;
  • отдельное финансирование оплаты услуг медработников, которых привлекают к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;
  • внедрение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;
  • привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения). Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;
  • внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
  • осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военным получить помощь.

При этом изменения будут постепенными. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

Над сменами работает рабочая группа, в которую входят подразделения ВСУ, Минобороны, Минздрава, Министерства по делам ветеранов, Минцифры и ОО "Принцип".

РБК-Украина сообщало, что Минобороны запускает систему электронной записи к врачам в рамках ВВК.

Кроме того, ВВК будут работать на базе гражданских медучреждений по программе медгарантий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарні