UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є броня та танковий кулемет. В Україні розпочалися тести бойового робота "Лють"

Фото: бойовий робот "Лють" (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Данило Крамаренко

В Україні розпочалось тестування бойового робота "Лють". Він може застосовуватися для штурму чи оборони позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-прем'єр-міністра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Технології перемоги від Brave1 - тестуємо українського бойового робота "Лють", - зазначив він.

За його словами, робот озброєний танковим кулеметом, має оглядову камеру на 360 градусів та броню для захисту від стрілецької зброї та уламків.

"Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно і виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції. На фото - готовий експериментальний зразок, який успішно пройшов польові випробування. Зараз команда працює над удосконаленням машини і готується до масштабування виробництва", - додав Федоров. .

Фото: бойовий робот "Лють" (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на передовій тестують безпілотний робот Ironclad. Машина розвиває швидкість до 20 км/год, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниМихайло ФедоровВійна Росії проти України