Есть броня и танковый пулемет. В Украине начались тесты боевого робота "Лють"

"Технологии победы от Brave1 - тестируем украинского боевого робота "Лють", - отметил он.

По его словам, робот вооружен танковым пулеметом, имеет смотровую камеру на 360 градусов и броню для защиты от стрелкового оружия и обломков.

"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции. На фото - готовый экспериментальный образец, успешно прошедший полевые испытания. Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства", - добавил Федоров.

Фото: боевой робот "Лють" (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)