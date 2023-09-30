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Есть броня и танковый пулемет. В Украине начались тесты боевого робота "Лють"

Фото: боевой робот "Лють" (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Данила Крамаренко

В Украине началось тестирование боевого робота "Лють". Он может применяться для штурма или обороны позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Технологии победы от Brave1 - тестируем украинского боевого робота "Лють", - отметил он.

По его словам, робот вооружен танковым пулеметом, имеет смотровую камеру на 360 градусов и броню для защиты от стрелкового оружия и обломков.

"Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задания. К примеру, штурмовать или оборонять позиции. На фото -  готовый экспериментальный образец, успешно прошедший полевые испытания. Сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства", - добавил Федоров.

Фото: боевой робот "Лють" (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на передовой тестируют беспилотный робот Ironclad. Машина развивает скорость до 20 км/ч, оборудована тепловизионной камерой и боевой турелью Шабля М2.

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