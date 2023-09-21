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ЗСУ на передовій тестують безпілотний робот Ironclad: у чому його особливість

Київ, Четвер 21 вересня 2023 18:07
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ЗСУ на передовій тестують безпілотний робот Ironclad: у чому його особливість Фото: Ironclad вже на передовій (t.me/zedigital)
Автор: RBC.UA

Робот "Ironclad" допомагає ЗСУ на фронті, він працює в екстремальних кліматичних умовах, а також добре броньований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у соціальній мережі Facebook.

"Ironclad - роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою" - заявив міністр.

Робот, обладнаний тепловізійною камерою. Керувати машиною можна з безпечного місця.

"Машина розвиває швидкість до 20 кілометрів, обладнана тепловізійною камерою та бойовою туреллю Шабля М2. Також має броньований панцир, який захищає від стрілецької зброї. Керувати Ironclad можна дистанційно - з безпечного місця" - написав Федоров.

Історія створення Ironclad

Вперше робота показали у 2021 році на виставці "Зброя та безпека". Представники розробників заявляли, що вони проведуть випробування до кінця року та передадуть робота українській армії.

У робота забезпечений щільний контакт з поверхнею і фактично всі чотири колеса завжди знаходяться на ґрунті. Ironclad може пройти у важкодоступних місцях

Акумулятор розрахований на відстань до 20 км. Якщо під'єднати генератор, то вона збільшиться до 250 км

Робот броньований - це було перевірено під час випробувань у державному НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки - розповів техлід Roboneers Ігор Бобало.

Світова практика

Перше використання роботів було в Іраку у 2007 році. Перевірка в бою не вдалася, але у США вирішили продовжувати діяльність та створювати машини. Американці вирішили, що роботи - найперспективніший напрям розвитку військової справи. Зараз роботів виготовляють Китай, Ізраїль та Великобританія.

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