ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно, але є умова

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 лютого 2022 16:07
Е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно, але є умова Фото: е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно (freepik)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні повертають дистанційне отримання електронних лікарняних. Відтак, їх можна буде отримати без звернення до лікаря строком на 5 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я.

Що зміниться?

"Зростає навантаження на центри первинної медичної допомоги і сімейних лікарів у зв’язку зі зверненнями про відкриття лікарняних. Через це погоджено текст наказу про відновлення практики дистанційного відкриття електронних лікарняних на п’ять днів із подальшим зверненням до лікаря", - наголосили в комітеті.

Таким чином, у випадку необхідності продовження лікарняного (на більше ніж 5 днів), пацієнту необхідно звернутися до лікаря, аби продовжити термін, або навпаки закрити лікарняний.

Нагадаємо, в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного. Так, вересня 2021 року лікарняні припинили відкривати дистанційно на період карантину.

Зокрема, аби сформувати електронний формат документа, громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.

Наразі ж поверненням видачі електронних лікарняних у дистанційній формі хочуть зменшити навантаження на медиків "первинки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України больничный
NEWS
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
Тет-а-тет із Зеленським, рада Україна-Туреччина і десятки угод: перші деталі візиту Ердогана
DAILY
Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ударний округ. Навіщо Кличко депутатський мандат у Чернігові та чи відповість "Слуга народу"