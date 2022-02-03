Е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно, але є умова
В Україні повертають дистанційне отримання електронних лікарняних. Відтак, їх можна буде отримати без звернення до лікаря строком на 5 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я.
Що зміниться?
"Зростає навантаження на центри первинної медичної допомоги і сімейних лікарів у зв’язку зі зверненнями про відкриття лікарняних. Через це погоджено текст наказу про відновлення практики дистанційного відкриття електронних лікарняних на п’ять днів із подальшим зверненням до лікаря", - наголосили в комітеті.
Таким чином, у випадку необхідності продовження лікарняного (на більше ніж 5 днів), пацієнту необхідно звернутися до лікаря, аби продовжити термін, або навпаки закрити лікарняний.
Нагадаємо, в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного. Так, вересня 2021 року лікарняні припинили відкривати дистанційно на період карантину.
Зокрема, аби сформувати електронний формат документа, громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.
Наразі ж поверненням видачі електронних лікарняних у дистанційній формі хочуть зменшити навантаження на медиків "первинки".