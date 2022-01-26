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Е-билеты, защита политзаключенных и авиация: какие законопроекты сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 26 января 2022 09:00
Е-билеты, защита политзаключенных и авиация: какие законопроекты сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Верховная рада Украины собирается на заседание. Они, в частности, рассмотрят законопроекты о е-билетах, защите политзаключенных и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.

Какие законопроекты сегодня рассмотрят нардепы:

  • о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте - 5705,
  • об особенностях применения переговорной процедуры закупки - 6273,
  • о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей - 6104,
  • о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" - 5583,
  • о совершенствовании порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины - 3683,
  • о ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2023 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года - 0136,
  • об особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении - 3415.
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