Е-квитки, захист політв'язнів та авіація: які законопроекти сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Верховна рада України збирається на засідання. Вони, зокрема, розглянуть законопроекти про е-квитки, захист політв'язнів та авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.
Які законопроекти сьогодні розглянуть нардепи:
- щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті - 5705,
- щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі - 6273,
- про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей - 6104,
- про внесення змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 5583,
- щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України - 3683,
- про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2023 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року - 0136,
- щодо особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні - 3415.