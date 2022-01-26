Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Верховная рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте. Е-билет для транспорта хотят приравнять к бумажному
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли - внедрение электронного билета", - говорится в сообщении.
Так, положения проекта разработаны с целью:
Напомним, в Киеве после отказа от бумажных талонов для оплаты проезда в общественном транспорте и внедрения Е-билетов, теперь планируют запустить возможность рассчитываться в автобусах, троллейбусах и трамваях банковской картой.