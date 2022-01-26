Е-квиток для транспорту в Україні хочуть прирівняти до паперового

Верховна рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроект про впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Е-квиток для транспорту хочуть прирівняти до паперового
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – запровадження електронного квитка", – йдеться у повідомленні.
Так, положення проекту розроблено з метою:
використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;
створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.
Нагадаємо, в Києві після відмови від паперових талонів для оплати проїзду в громадському транспорті та впровадження Є-квитків, тепер планують запустити можливість розраховуватися в автобусах, тролейбусах і трамваях банківською картою.