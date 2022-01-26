RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Е-квиток для транспорту в Україні хочуть прирівняти до паперового

Автор: Іванна Шовкун

Верховна рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроект про впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Е-квиток для транспорту хочуть прирівняти до паперового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Прийняття законопроекту дозволить забезпечити реалізацію однієї з ключових реформ транспортної галузі – запровадження електронного квитка", – йдеться у повідомленні.

Так, положення проекту розроблено з метою:

використання електронного квитка як правової підстави для укладання договору перевезення пасажира та багажу;
створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті.

Нагадаємо, в Києві після відмови від паперових талонів для оплати проїзду в громадському транспорті та впровадження Є-квитків, тепер планують запустити можливість розраховуватися в автобусах, тролейбусах і трамваях банківською картою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада