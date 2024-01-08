Є багато способів уникнути Орбана на чолі Євроради, - Мішель

За правилами ЄС, за відсутністі постійного президента ради ця посада переходить до держави-члена, яка головує в ЄС по черзі. В результаті Орбан фактично керуватиме радою. Це найважливіша посада, яка передбачає головування на засіданнях ради і, разом із парламентом, є центральною у формуванні нової Єврокомісії,

У неділю Мішель відреагував на критику свого рішення, заявивши: "Я хочу прояснити, що в будь-якому випадку в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде в липні, тому раді буде легко ухвалити рішення... Існує безліч інструментів, якщо буде політична воля, уникнути Віктора Орбана", - сказав він.

Європейські лідери мають зустрітися 17 та 27-28 червня - після виборів до Європарламенту, які пройдуть по всьому блоку з 6-9 червня - щоб розпочати дебати з приводу вищих постів у блоці.

Переговори зазвичай тривали кілька місяців, а кульмінацією стало створення нової комісії наприкінці листопада - саме тоді мав закінчитися термін повноважень Мішеля на посаді президента ради. Але у лідерів тепер буде набагато менше часу.

Деякі спостерігачі за ЄС зменшують значення кроку Мішеля. Хосук Лі-Макіяма з аналітичного центру Європейського центру міжнародної політичної економії заявив, що це "просто зміщує гонку за його наступника на шість-дев'ять місяців раніше".

Інші, однак, засудили рішення президента ради як необачне та егоїстичне. Альберто Алеманно, професор права ЄС у Європейському коледжі, сказав, що цей крок був "не лише егоїстичним, а й безвідповідальним".

Рішення Мішеля

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він балотується як депутат Європарламенту на червневих європейських виборах і піде у відставку у разі обрання, що спровокує гонку за його заміну.

"Я вирішив балотуватися на європейських виборах у 2024 році", - заявив Мішель бельгійським ЗМІ пізно увечері 6 січня. Колишній прем'єр-міністр Бельгії з 2019 року обіймав посаду голови Ради ЄС, групи керівників урядів 27 країн-членів ЄС.

"Якщо мене оберуть, я займу своє місце [у Європейському парламенті]. Європейська рада може назвати наступника до кінця червня - початку липня", - сказав він, додавши, що він балотуватиметься як провідний кандидат від своєї бельгійської правоцентристської партії "Реформістський рух ".