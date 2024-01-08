Есть много способов избежать Орбана во главе Евросовета, - Мишель

По правилам ЕС, в отсутствие постоянного президента совета этот пост переходит к государству-члену, которое председательствует в ЕС поочередно. В результате Орбан фактически будет управлять советом. Это важнейший пост, который предполагает председательствование на заседаниях совета и, вместе с парламентом, является центральным в формировании новой Еврокомиссии,

В воскресенье Мишель отреагировал на критику своего решения, заявив: "Я хочу прояснить, что в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет в июле, поэтому совету будет легко принять решение… Существует множество инструментов, если будет политическая воля, избежать Виктора Орбана", - сказал он.

Европейские лидеры должны встретиться 17 и 27-28 июня - после выборов в Европарламент, которые пройдут по всему блоку с 6-9 июня - чтобы начать дебаты по поводу высших постов в блоке.

Переговоры обычно длились несколько месяцев, а кульминацией стало создание новой комиссии в конце ноября - именно тогда должен был закончиться срок полномочий Мишеля на посту президента совета. Но у лидеров теперь будет гораздо меньше времени.

Некоторые наблюдатели за ЕС преуменьшают значение шага Мишеля. Хосук Ли-Макияма из аналитического центра Европейского центра международной политической экономии заявил, что это "просто сдвигает гонку за его преемника на шесть-девять месяцев раньше".

Другие, однако, осудили решение президента совета как опрометчивое и эгоистичное. Альберто Алеманно, профессор права ЕС в Европейском колледже, сказал, что этот шаг был "не только эгоистичным, но и безответственным".

Решение Мишеля

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он баллотируется в качестве депутата Европарламента на июньских европейских выборах и уйдет в отставку в случае избрания, что спровоцирует гонку за его замену.

"Я решил баллотироваться на европейских выборах в 2024 году", - заявил Мишель бельгийским СМИ поздно вечером 6 января. Бывший премьер-министр Бельгии с 2019 года занимал пост главы Совета ЕС, группы руководителей правительств 27 стран-членов ЕС.

"Если меня изберут, я займу свое место [в Европейском парламенте]. Европейский совет может назвать преемника к концу июня - началу июля", - сказал он, добавив, что он будет баллотироваться в качестве ведущего кандидата от своей бельгийской правоцентристской партии "Реформистское движение".