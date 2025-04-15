Майбутній міністр оборони в уряді Мерца сумнівається у передачі Україні Taurus

Глава Міноборони Німеччини на партійному заході СДПН у Ганновері прокоментував заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що той хотів би пов'язати постачання ракет Taurus Україні з узгодженням на європейському рівні.

"Я не знаю жодного європейського партнера, у якого є така система. Тому з координацією все не так просто", - зазначив він.

Також Пісторіус спростував, що він завжди був прихильником передачі Україні таких німецьких ракет.

"Я ніколи цього не говорив", - розповів чиновник.

За його словами, на користь поставок Taurus є вагомі аргументи, але також існує "багато аргументів, і хороших аргументів проти". Лише частину з них можна обговорювати публічно.

Варто зауважити, що Пісторіус збереже свою посаду в уряді Мерца.