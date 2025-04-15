Будущий министр обороны в правительстве Мерца сомневается в передаче Украине Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус скептически относится к возможности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
Как передает РБК-Украина, заявление Писториуса приводит Tagesschau.
Глава Минобороны Германии на партийном мероприятии СДПГ в Ганновере прокомментировал заявление лидера ХДС Фридриха Мерца о том, что тот хотел бы увязать поставки ракет Taurus Украине с согласованием на европейском уровне.
"Я не знаю ни одного европейского партнера, у которого есть такая система. Поэтому с координацией все не так просто", - отметил он.
Также Писториус опроверг, что он всегда был сторонником передаче Украине таких немецких ракет.
"Я никогда этого не говорил", - рассказал чиновник.
По его словам, в пользу поставок Taurus есть веские аргументы, но также существует "много аргументов, и хороших аргументов против". Лишь часть из них можно обсуждать публично.
Стоит заметить, что Писториус сохранит свою должность в правительстве Мерца.
Напомним, лидер ХДС Фридрих Мерц поддерживает поставки в Украину ракет Taurus. Ранее власти Германии категорически отказывались от такой военной помощи. Канцлер Олаф Шольц называл разные причины отказа, в частности, он опасался, что ракеты "могут ударить по Москве".
Недавно Мерц подчеркнул, что передача таких ракет должна быть "совместно согласована", не уточняя подробностей.
Пока что с начала войны Украина получала дальнобойные ракеты только от Британии, Франции и США.
К слову, ранее военный эксперт Иван Ступак в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина предполагал, что Украина может получить от Германии Taurus с радиусом действия 299 километров.
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