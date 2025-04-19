UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Дзюдоїстка Білодід переключилась на футбол і не захищатиме титул чемпіонки Європи

Фото: Дар'я Білодід відмовилась захищати титул чемпіонко континенту (instagram.com/dariabilodid7)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіонка Європи-2024 Дар'я Білодід – поза складом збірної України з дзюдо, яка відправилась на цьогорічну континентальну першість у Чорногорію.

"Золото" Білодід у ваговій категорії до 57 кг – було єдиною нагородою України на минулорічному чемпіонаті Європи в хорватському Загребі. Однак після невдачі на Олімпіаді у Парижі спортсменка взяла паузу в кар'єрі. Вона не брала участі у тренувально-підготовчих зборах команди до старту Євро.

Натомість 24-річна спортсменка переключилася на футбол: уклала професійний контракт з харківським клубом "Металіст 1925", у складі якого напередодні дебютувала в чемпіонаті України.

Втім, після дебютного матчу Білодід заявила, що не завершила кар'єру у дзюдо.

"Ні, дзюдо не в минулому, не хвилюйтеся", – зазначала вона в коментарі Асоціації спортивних журналістів України.

До складу збірної України на чемпіонат Європи з дзюдо-2025 увійшло 13 спортсменів.

Склад збірної України

Чоловіки:

  • Артем Лесюк (до 60 кг)
  • Назар Вісков (до 66 кг)
  • Саід-Магомед Халідов (до 73 кг)
  • Владислав Колобов (до 81 кг)
  • Антон Савицький (до 100 кг)
  • Яків Хаммо (понад 100 кг)
  • Євгеній Балєвський (понад 100 кг)

Жінки:

  • Анастасія Антипіна (до 63 кг)
  • Анна Олійник-Корнійко (до 70 кг)
  • Ольга Цімко (до 70 кг)
  • Юлія Курченко (до 78 кг)
  • Руслана Булавіна (понад 78 кг)
  • Христина Гоман (понад 78 кг)

Найбільш титулованим у збірній України є  Яків Хаммо – дворазовий медаліст чемпіонатів світу та Європи у ваговій категорії понад 100 кг. У червні 2024 року Хаммо після перерви в кар'єрі повернувся до змагань і з того часу здобув дві перемоги на рівні Кубка Європи.

Першість континенту-2025 пройде з 23 до 27 квітня у столиці Чорногорії – Подгориці.

Хто така Дар'я Білодід

Уродженка Києва, донька дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової. У дзюдо прийшла в 6 років із художньої гімнастики.

Першу дорослу нагороду завоювала в 16 років на відкритому Континентальному кубку в Празі. Згодом двічі стала чемпіонкою Європи та світу у ваговій категорії до 48 кг. На Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову медаль.

У рамках підготовки до Олімпіади-2024 вирішила перейти в дивізіон до 57 кг. У новій вазі тріумфувала на чемпіонаті Європи-2024 в Загребі. Проте на Олімпіаді в Парижі була дискваліфікована в другому колі змагань за пасивне ведення поєдинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниДар'я Білодід