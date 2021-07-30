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Дзюдоист из Украины Яков Хаммо успешно стартовал на турнире и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020, где встретится с японцем

Автор: РБК-Украина

Дзюдоист из Украины Яков Хаммо успешно стартовал на турнире и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

27-летний спортсмен одержал победу над румыном Владутом Симонеску в 1/8 финала.

Украинский спортсмен активно начал поединок. Уже через 20 секунд Хаммо провел хороший бросок. Далее на протяжении всей схватки украинец контролировал своего соперника и не дал ему заработать очки. В итоге Хаммо победил и вышел в четвертьфинал, где встретится с японцем Хисайоши Харасавой.

Напомним, что украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе.

Также украинский легкоатлет Андрей Проценко не смог пробиться в финал.

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Олимпиада 2020