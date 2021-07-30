Дзюдоїст з України Яків Хаммо успішно стартував на турнірі і вийшов до чвертьфіналу Олімпіади-2020, де зустрінеться з японцем

Дзюдоїст з України Яків Хаммо успішно стартував на турнірі і вийшов до чвертьфіналу Олімпіади-2020.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
27-річний спортсмен здобув перемогу над румуном Владутом Симонеску в 1/8 фіналу.
Український спортсмен активно розпочав поєдинок. Вже через 20 секунд Хаммо провів хороший кидок. Далі протягом всієї сутички українець контролював свого суперника і не дав йому заробити очки. У підсумку Хаммо переміг і вийшов у чвертьфінал, де зустрінеться з японцем Хісайоші Харасавою.