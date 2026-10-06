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Дзвонять "з поліції" і просять гроші за родича: кіберполіція попередила про схему шахраїв

00:34 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: шахраї телефонують від імені поліції та вимагають гроші (Getty Images)

Шахраї телефонують українцям від імені поліції. Вони повідомляють про нібито затримання родича або кримінальну справу проти самої людини й вимагають гроші за "вирішення питання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кіберполіцію.

Найчастіше аферисти розігрують класичну схему "родич у біді". Вони кажуть, що когось із рідних затримали через ДТП, бійку чи інший вигаданий інцидент. Щоб "зам'яти справу", просять терміново переказати гроші, передати готівку кур'єру чи таксисту або зустрітися з їхньою людиною.

Інший варіант стосується самого співрозмовника. Шахраї лякають людину кримінальною відповідальністю, наприклад через нібито підозрілу покупку. Щоб її "уникнути", також вимагають гроші або виконання певних інструкцій.

Для переконливості аферисти називають справжні чи вигадані персональні дані, адреси, назви підрозділів. Проте навіть точна інформація про вас не означає, що телефонує справжній правоохоронець.

Покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте родичу, про якого йшлося. Нікому не передавайте гроші, дані банківських карток, коди з SMS і паролі.

Жертвами аферистів, які видають себе за правоохоронців, стають і родини військових. У квітні в Кам'янці-Подільському поліцейські затримали шахрая, який виманив понад мільйон гривень у матері загиблого воїна, представляючись правоохоронцем.

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