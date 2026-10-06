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Звонят "из полиции" и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о схеме мошенников

00:34 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: мошенники звонят по телефону от имени полиции и требуют деньги (Getty Images)

Мошенники звонят по телефону украинцам от имени полиции. Они сообщают о якобы задержании родственника или уголовном деле против самого человека и требуют деньги за "решение вопроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киберполицию.

Чаще всего аферисты разыгрывают классическую схему "родственник в беде". Они говорят, что кого-то из родных задержали из-за ДТП, драки или другого вымышленного инцидента. Чтобы "замять дело", просят срочно перевести деньги, передать наличные курьеру или таксисту или встретиться с их человеком.

Другой вариант касается самого собеседника. Мошенники пугают человека уголовной ответственностью, например из-за якобы подозрительной покупки. Чтобы ее "избежать", также требуют деньги или выполнения определенных инструкций.

Для убедительности аферисты называют подлинные или вымышленные персональные данные, адреса, названия подразделений. Однако даже точная информация о вас не означает, что звонит по телефону настоящий правоохранитель.

Положите трубку и самостоятельно позвоните по телефону родственнику, о котором говорилось. Никому не передавайте деньги, данные банковских карт, коды из SMS и пароли.

Жертвами аферистов, выдающих себя за правоохранителей, становятся и семьи военных. В апреле в Каменце-Подольском полицейские задержали мошенника, который выманил более миллиона гривен у матери погибшего воина, представляясь правоохранителем.

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