Не дзвонив після цього тиждень. Залужний розповів про першу розмову з Міллі

Залужний та Міллі вперше поговорили телефоном невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Проте, за словами Залужного, під кінець у нього було відчуття, що він "розмовляє сам з собою".

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що після того вони тиждень не говорили з Міллі.

Проте згодом робочі відносини перетворилися на тісну дружбу. Хоча видання зазначає, що між Залужним та Міллі все ж були незгоди, які інколи переростали в напруження. Американські посадовці обіцяли продовжити постачання зброї, але іноді дратувалися через вимоги України.

The Washington Post пише, що Залужний часто жартував над Міллі щодо його віку. Але це швидше свідчить про комфортні відносини між генералами. Сам колишній начальник американської армії спростував, що у них є розбіжності з Залужним.

"Він людина... Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. ... Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально... І я це розумів. Я за 5 000 миль звідти", - сказав Міллі у недавньому інтерв'ю.

Суперечка про винищувачі

Видання зазначає, що між генералами, зокрема, була суперечка щодо винищувачів для України. Залужний запевняв, що дані американської розвідки про авіацію України були неточними, а військові гостро потребують літаків.

The Washington Post зазначає, що залишається незрозумілим, хто мав рацію щодо літаків. Але США все ж погодилися дозволити передачі F-16 Україні.

"Я завжди з ним сперечаюся, але ці розбіжності були пом'якшені взаємною повагою", - додав Залужний.

F-16 для України

Нагадаємо, низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія також передадуть свої літаки українській армії. Йдеться про щонайменше 61 винищувач.

США також погодилися навчати українських пілотів. Спочатку українці мали пройти мовні курси в Техасі.

Як заявляли у Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Проте у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки вже на початку 2024 року.