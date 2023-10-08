Не звонил после этого неделю. Залужный рассказал о первом разговоре с Милли

Залужный и Милли впервые поговорили по телефону вскоре после вторжения России в Украину. Однако, по словам Залужного, под конец у него было ощущение, что он "разговаривает сам с собой".

Главнокомандующий ВСУ заявил, что после этого они неделю не говорили с Милли.

Однако впоследствии рабочие отношения превратились в тесную дружбу. Хотя издание отмечает, что между Залужным и Милли все же были несогласия, иногда перераставшие в напряжение. Американские чиновники обещали продолжить поставки оружия, но иногда были раздражены из-за требований Украины.

The Washington Post пишет, что Залужный часто шутил по поводу возраста Милли. Но это скорее свидетельствует о комфортных отношениях между генералами. Сам бывший начальник американской армии опроверг, что у них есть разногласия с Залужным.

"Он человек... Его страна была захвачена сотнями тысяч российских военных. ... Его прижали к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то немного злится и злится, абсолютно нормально... И я это понимал. Я за 5 000 миль оттуда", - сказал Милли в недавнем интервью.

Спор об истребителях

Издание отмечает, что между генералами, в частности, был спор по истребителям для Украины. Залужный уверял, что данные американской разведки об авиации Украины были неточные, а военные остро нуждаются в самолетах.

The Washington Post отмечает, что остается непонятным, кто был прав касательно самолетов. Но США все же согласились разрешить передачу F-16 Украине.

"Я всегда с ним спорю, но эти разногласия были смягчены взаимным уважением", - добавил Залужный.

F-16 для Украины

Напомним, ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия также передадут самолеты украинской армии. Речь идет о по меньшей мере 61 истребителе.

США также согласились обучать украинских пилотов. Сначала украинцы должны были пройти языковые курсы в Техасе.

Как заявляли в Министерстве обороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.