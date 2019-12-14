Джуліані зібрав в Україні "дуже важливу" інформацію для Трампа, - NYT

Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Адвокат готує спеціальну доповідь

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зміг зібрати важливу інформацію про опонентів Трампа під час своєї поїздки в Україну на початку грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.



Видання пише, що після повернення в Нью-Йорк 7 грудня, Джуліані відразу ж зателефонував Трамп.

"Адвокат заявив йому, що зміг отримати "більше, ніж ти можеш собі уявити", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Джуліані готує 20-сторінкову доповідь для Трампа за підсумками поїздки.

Раніше Джуліані повідомляв, що у нього є докази причетності колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена до корупції в Україні.

РБК-Україна писало, що особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув у Київ, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.