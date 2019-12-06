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Джулиани анонсировал публикацию доказательств причастности Байдена к коррупции в Украине

Новости » Политика     06.12.2019 - 06:39
Джулиани анонсировал публикацию доказательств причастности Байдена к коррупции в Украине
Фото: Рудольф Джулиани (kmu.gov.ua)

Адвокат Трампа также заявил о причастности Обамы к коррупции в Украине

Рудольф Джулиани - личный адвокат президента США Дональда Трампа - имеет доказательства причастности бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена к коррупции в Украине. Об этом адвокат написал в Twitter.

Джулиани также анонсировал публикацию данных материалов, которые могут защитить Трампа от импичмента. Кроме того, в причастности к коррупции в Украине Джулиани также обвинил предшественника Трампа - Барака Обаму. Саму процедуру импичмента Джулиани назвал фарсом.

"Не было удержания военной помощи. Разговор о коррупции в Украине основывался на убедительных доказательствах преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена", - написал адвокат американского лидера.

Он добавил, что коррупционные риски из-за Байдена могли стать главным препятствием помощи США для Украине в проведении антикоррупционных реформ.

"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", - резюмировал Джулиани.

Напомним, как стало известно The New York Times в среду, 4 декабря, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев с намерением встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом в деле об импичменте Трампа.

Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

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